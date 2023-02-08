前陸宗教局長悼星雲 讚推兩岸和平「赤子心」

大陸國家宗教事務局前局長葉小文周一（6日）透過微信公眾號「望海樓札記」發表長文《葉小文：驀然回首 那人卻在燈火闌珊處——憶星雲大師》。文中葉回憶星雲法師，指「我的腦海裏常能想起他的話，感悟到一個努力推動兩岸關係和平發展，希望共圓民族復興夢，虔誠善良的佛教徒的赤子之心」。官媒《人民政協報》當晚轉載該文。

台灣副總統賴清德昨上午在監察院長陳菊、高雄市長陳其邁及台南市長黃偉哲等人陪同下，前往佛光山雲居樓弔唁星雲法師、捻香致意。賴表示，星雲法師數十年推廣人間佛法、教化社會、推行公益，對台灣影響非常深遠，他希望星雲法師的理想能繼續留在台灣社會，星雲法師的功德也能繼續造福、流傳。

賴清德陳菊陳其邁弔唁

外界預計13日圓寂讚頌典禮後，星雲法師遺體會被發引到台南白河大仙寺火化場火化。曾為多名佛教界人物辦理火化事宜的大仙寺，有寺方人員透露接獲佛光山人員電話洽詢火化事宜，惟相關信息發布以佛光山為主，又指大仙寺會全力協助佛光山。佛光山人員則回應目前無法證實上述消息，若有相關信息會適時公布。

（綜合報道）