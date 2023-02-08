台海前線金門 倡立兩岸永久非軍事區 議會組聯盟推駁陸跨海橋 盼建廈金生活圈促經濟

綜合中央社、《旺報》等台灣媒體報道，這屆金門縣議會19席議員中，無黨籍多達11人，其中陳泱瑚與陳錦偉兩人，和國民黨洪允典、民進黨蔡其雍組成「跨黨派問政聯盟」；另外，洪鴻斌、石永城、張雲量、楊育菡4人組成「無黨籍聯盟政團」。兩個議會次級團體前天同步成立，並宣示「金門成為永久非軍事區」等4大共同主張。

縣長支持 議員擬向綠營陳情

陳福海表示，「兩盟」成立的初心都是為金門提出好建議，「四大宣言」也是他競選時最重要政見，縣政府將全力支持與協助。金門縣議長洪允典則說，金門已經歷過無情戰火摧殘，曾痛心體驗戰爭無情，成為「永久非軍事區」勢在必行。金門縣議員陳泱瑚表示，將向民進黨當局遞交陳情書，讓其了解金門人心聲。

前述「兩盟」的「四大宣言」，涉及兩岸關係的包括兩條：其一、倡議金門成為「永久非軍事區」，主張兩岸和平發展，期能遠離無情之戰爭，確保鄉親生命財產安全，生活環境無虞；其次，大力推動「廈金跨海大橋」早日興建，建立廈金特區生活圈，帶動金門經濟發展契機。

施明德撐非軍事區拔「引信」

「金門縣金廈大橋建設推動促進會」曾於去年底召開，當時，當選縣長陳福海到場祝賀促進會成立時說，推動興建金廈大橋，應超越政治分野，以發展金門民生經濟為主軸，必要時可舉行縣民連署，或於2024年以公投展現金門人盼望興建金廈大橋的民意。

回應金門成為「永久非軍事區」倡議，前民進黨主席施明德昨天表示，努力幾十年希望讓金馬變成和平區，「拔掉戰火引信」，金門議員想邀他去議會說明倡議，他也表態雖然沒打疫苗、目前仍有疫情，但仍願意走訪金門。施明德表示，很高興金門議員有如此想法，他則有完整方法、也提出「金門、馬祖和平特區條例草案」，希望大家一起努力遞給大陸橄欖枝，全面避戰，貢獻世界和平。

兩岸官方暫未回應金門「永久非軍事區」的倡議，不過陸方傳媒已紛紛報道有關倡議。去年，時任金門縣長楊鎮浯曾表示，金門人期盼和平，不希望兩岸有戰事，兩岸應通過和平對話解決分歧。對此，大陸國台辦發言人馬曉光回應，金門曾經是所謂的「抗中保台」前線，金門人民飽受當年對立對抗之苦，今天好不容易繁榮發展成為兩岸交往的前沿，企圖讓他們走回頭路，「吃二遍苦，受二茬罪，金門人民當然不會答應」。

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