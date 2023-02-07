時時奉行「人間佛教」 就是對我最好的懷念

早在2013年，星雲法師已預立5000字遺囑，名為〈真誠的告白〉。文中表示其走到人生的最後，沒有舍利子，各種繁文縟節一概全免，「只要寫上簡單幾個字，或是有心對我懷念者，可以唱誦『人間音緣』的佛曲。如果大家心中有人間佛教，時時奉行人間佛教，我想，這就是對我最好的懷念」。

文中，星雲法師稱自己出家70多年，經常討論到生死問題。他比喻生死，如同季節有「春夏秋冬」循環，物質有「成住壞空」還滅，故人生當然有「老病死生」輪迴。對於死亡，其亦指自己數十年人生歲月，在死亡邊緣來回也走過多次，如在槍林彈雨中流亡、監獄的蒙難、心臟的開刀，四五十年的糖尿病，兩次中風，骨頭跌斷，抽筋剝皮等。這許多苦難，他都不計較。

文章還寫道，星雲法師以貧窮為職志，佛光會永遠為佛光山教團所屬，且已推行民主制度，今後佛光山和佛光會的領導人，都按照常住循序，不要有所爭論；人間佛教的事業，如辦大學、電台、報紙、編輯出版、養老育幼等，凡有利於社會公共事業的，都應該交由教團擔當。