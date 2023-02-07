時時奉行「人間佛教」 就是對我最好的懷念

【明報專訊】近年受糖尿病等疾病困擾的星雲法師，早已看淡生死。佛光山常務副住持慧傳法師昨日上午在佛光山雲居樓前接受媒體聯訪，對外說明星雲法師辭世消息，並表示星雲法師生前在《貧僧有話要說》一書中的文章〈真誠的告白〉，就是他的遺囑。
早在2013年，星雲法師已預立5000字遺囑，名為〈真誠的告白〉。文中表示其走到人生的最後，沒有舍利子，各種繁文縟節一概全免，「只要寫上簡單幾個字，或是有心對我懷念者，可以唱誦『人間音緣』的佛曲。如果大家心中有人間佛教，時時奉行人間佛教，我想，這就是對我最好的懷念」。
文中，星雲法師稱自己出家70多年，經常討論到生死問題。他比喻生死，如同季節有「春夏秋冬」循環，物質有「成住壞空」還滅，故人生當然有「老病死生」輪迴。對於死亡，其亦指自己數十年人生歲月，在死亡邊緣來回也走過多次，如在槍林彈雨中流亡、監獄的蒙難、心臟的開刀，四五十年的糖尿病，兩次中風，骨頭跌斷，抽筋剝皮等。這許多苦難，他都不計較。
文章還寫道，星雲法師以貧窮為職志，佛光會永遠為佛光山教團所屬，且已推行民主制度，今後佛光山和佛光會的領導人，都按照常住循序，不要有所爭論；人間佛教的事業，如辦大學、電台、報紙、編輯出版、養老育幼等，凡有利於社會公共事業的，都應該交由教團擔當。