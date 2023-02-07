弟子念佛聲中安詳辭世 囑眾人「放下自在」 星雲法師願來世再當和尚

佛光山官網昨刊登訃聞及公告，表示昨清晨5時天未破曉之際，佛光山總本山千名僧信二眾長跪於大雄寶殿內，聆聽宗長心保和尚沉痛宣布星雲法師圓寂的消息；「佛光山開山星雲法師住世緣盡，於2月5日下午5時，於莊嚴念佛聲中，安詳捨報於佛光山傳燈樓開山寮」。

下周一辦讚頌典禮 一切從簡

公告提到，佛光山昨起暫停對外任何活動，於每日上午9時至下午5時開放公眾弔唁，並將於13日上午9時於雲居樓舉行圓寂讚頌典禮，謹遵祖規一切從簡，不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事，並懇辭香奠、花圈、花籃、花車。

據公開資料顯示，星雲法師俗名李國深，法字今覺，法號悟徹，自號星雲，筆名趙無任。1927年8月19日，星雲法師生於江蘇省江都縣（今揚州市），幼年家貧，12歲陪同母親赴江蘇南京尋父未果，途中遇南京棲霞山寺志開上人，後剃度出家，15歲於南京棲霞山寺依若舜老和尚求授具足戒，祖庭為江蘇宜興大覺寺，為臨濟正宗第48世、佛光第一世開山祖師。

星雲法師1949年初遷居台灣，一生弘揚「人間佛教」，開山56年來，於全球創建300餘所寺院、創辦5所大學、佛光會員數百萬人，利益無數人。他曾自撰詩偈：「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲。」

中央社引述佛光山常務副住持慧傳法師昨表示，先前有弟子探望時，星雲法師都能認得出來，且圓寂時面色安詳，在眾弟子念佛聲中安詳入睡；圓寂前，也告訴大家「要放下自在」，更告訴眾人來世還要做和尚，在生死輪迴當中，是自由自在的、沒有任何掛礙。

兩岸關注 蔡英文：精神永存

星雲法師在宗教界舉足輕重，他從不避諱談論政治，曾有不同立場人士批評為「政治和尚」，但他主張「關心政治，不代表問政」。對於兩岸關係，星雲法師主張「兩岸一家親」；他多次往來兩岸，曾表示「我一以貫之的心願就是兩岸和平。我想對祖國做出更大的貢獻」。昨日，央視等內地主要官媒均報道了星雲法師圓寂的消息。

陳其邁昨在facebook發文，表示聽聞星雲法師圓寂的消息心中萬般不捨，深感哀悼。市府已成立專案小組，配合治喪相關工作，由秘書長郭添貴擔任召集人，全力協助治喪事宜。蔡英文昨亦透過總統府發言人表示深感不捨與哀悼，感念星雲法師的奉獻，畢生提倡「人間佛教」，創辦國際佛光會，致力於文化、教育、慈善的推動，相信星雲法師的慈悲友愛及「弘法利生」精神將永存世間。