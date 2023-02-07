東部戰區新片現「金酒認親」 台媒：賣溫情 官媒：元宵祝福

「東部戰區」官方微博4日發布的最新戰訓短片，主題是「東部戰區的節日守護和春天問候」，開始畫面是解放軍軍人在與孩子視像通話，告知要執行任務。其中有一幕是眾人舉杯，而酒杯上印着「金門酒廠」字樣，象徵杯中的是台灣特產金門高粱酒，這段旁白讀出：「國有兩岸暫隔，軍人的守護，用鋼槍驅敵，美酒認親」。

多家台媒報道稱，該短片罕見減少了軍武畫面，解放軍1月初發布的戰訓MV「我的戰鷹繞着寶島飛」裏出現大量戰機、船艦、軍艦等畫面，而今段影片「刻意製造溫情路線」。

「環球網」昨引述軍方人士表示，在維護祖國統一大業的問題上，解放軍既沒有「溫情路線」也沒有「軍武路線」，解放軍對敵人用鋼槍，視同胞為親人，對祖國獻忠誠，這則影片更重要的是在元宵節前向兩岸同胞致以美好的祝福，希望兩岸人民早日團聚，以溫情的方式表明解放軍更加堅定的維護國家統一的立場。

該人士表示，兩岸民眾本是一家，是受到域外勢力挑撥和台獨分子的煽動才會讓兩岸關係愈走愈遠，對於域外勢力和台獨分子，解放軍從來不會溫和，更不會溫情。片中出現天安門華表、金門高粱酒、101大樓、日月潭、高鐵等，這些都是中華民族的元素，表明在未來兩岸必會統一，中國元素一個也不能少。