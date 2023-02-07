隔3年復飛 首發團爆滿退休客為主 埃及團領隊：疫下不少未知變化 興奮又忐忑

不待旅伴隻身飛 旅客：終於等來了

據「澎湃新聞」報道，廣州市民王姨前晚在候機時和團友交流購買境外電話卡的經驗，在疫情發生前，熱愛旅遊的她每年都會約親朋好友出遊兩三次。這一次，她一看到出境遊線路前往遙遠的文明古國埃及，「終於等來了！」王姨興奮地說，不等約到伙伴就隻身報名參團。

王姨今年59歲，首團中多數是出遊時間較為寬裕的中老年人士。組團旅社廣之旅表示，由於出發時間正值農曆新年假期之後，學生及在職人士基本返校返崗，因此，出遊人群以時間較為充裕的退休人士為主，約佔出遊旅客的八成。

領隊吳國亮表示，這是他時隔3年首次帶團前往埃及。3年來，出境遊暫停，這名擁有近20年出境遊帶團資歷的領隊轉崗到國內部帶團。其間不少同事轉行，但他依舊堅守。談及3年來首次帶團出境的心情，他表示既興奮，又忐忑。吳國亮說，儘管此次安排的埃及行程是以往的經典線路，但疫情3年，仍有不少未知的變化，需要專業的旅遊服務從業者細緻觀察研究。

廣之旅總裁趙文志亦表示，該社昨日出發的出境遊首發團有多條線路已收滿。從目前情况來看，境外旅遊目的地包括國際航班、旅遊用車、餐廳、景點接待規模、導遊服務、境外服務供應商等接待環節，仍處於重構及持續增加供應階段。

「非常高興重啟期待已久的中國出境遊團體業務。」阿聯酋航空中國區總經理李旬表示，該航空公司將繼續推動客運服務在中國內地市場的穩步重啟，期待旅遊業早日快速恢復到疫情前水平。

文化和旅遊部1月20日宣布，從2月6日起，試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。試點國家包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴及阿根廷。

穗6團160人出發 新西蘭10天團3萬元

隨後大量出境團隊遊開始在中國各大在線旅遊平台接受報名。據主營旅行社業務的錦江旅遊表示，出境遊重啟，阿聯酋首發團從年初五（1月26日）開始收客，1月31日已經招滿。該團共16人，參團客人以中老年人為主，每人費用16,888元；2月3日，廣之旅推出「新西蘭南北島10天」首團，團費約26,000元，40個名額上架1分鐘內迅速售罄。

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