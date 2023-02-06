穗紡織村開年招工熱 老闆「未出宵就搶人」

「四線（製衣工序的一種）計件兩塊，按量日結。你做過沒？」「這個有點複雜，加點？」雙方在廣州大塘村的招工街頭討價還價。綜合《廣州日報》、「南方雜誌」等廣東媒體報道，人們大多用湖北鄉音交談，還夾雜着湖南、江西口音，價錢一旦合適，老闆就騎上電動車把人帶回廠裏開工。招工老闆比求職的工人還多，站在街道兩旁。這是廣州「紡織村」開年招工的熱鬧場面。

家鄉在湖南衡陽的紡織廠老闆老張表示，因為工資都是日結，愈早來找工的人愈有誠意，搶早一兩個鐘就能多做好多件。「不過工人初十之後才陸續來，我們老闆比工人還急。」老張說，廠裏年前壓了8000多件的單，年後初六就過來了，這幾天才招了五六個，還有十幾個人的缺口。

除了周邊工廠，來自天河等其他區的紡織工廠也來招長工。廣州市龍格派服飾有限公司的一名招聘人員表示，橋南新街求職者眾多，年初九來到擺攤招聘。「我們主要生產校服、童裝等，需要招聘縫紉組長、燙工等十幾個工種，綜合工資可以到5500元到1萬元」。

打工仔提早返工 盼賺回「失去的時間」

而打工仔則憧憬今年比去年好景。來自湖北天門的打工人危先生，今年特意提早在年十一返廣州「探探市場價格」。他專做下襬捲邊，去年12月返鄉做了近一個月，掙了9000元，不過過年後他還是回到廣州，「老家那邊不是經常有大單的。廣州這裏工廠多，大單多」。危先生說，去年只做了7個月的活，今年提早回來是想早點開工，「把失去的時間賺回來」。