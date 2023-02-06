佛光山星雲大師圓寂 享壽95

據《聯合報》報道，有高雄市地方人士表示，這兩天佛光山本來預計要放天燈，原本已號召各分會會長備妥人力，但在活動前幾天卻臨時叫停，未說明停放原因。對此，佛光山目前還未對外發布，佛光山與醫療團隊預計今天對外說明，身邊的弟子哀痛表示「不便多說」，間接證實這個噩耗。

國際佛光會中華總會總會長趙怡說，星雲大師近年身體狀况時好時壞，需要洗腎，重要會議上，弟子們會先預錄好大師的影片在場播放，避+免他身體勞累。

1949遷台 臨濟宗傳人倡「人間佛教」

釋星雲童年出家。俗名李國深，法名今覺，法號悟徹，自號星雲，筆名趙無任。生於江蘇省江都縣（今揚州市），漢傳佛教比丘及學者，為臨濟宗第48代傳人，同時也是佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人，被尊稱星雲大師。

星雲大師在1949年初遷居台灣，提倡「人間佛教」，為中國佛教臨濟宗法脈傳承。1967年創辦佛光山，致力推廣文化、教育、慈善等事業。