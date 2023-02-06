佛光山星雲大師圓寂 享壽95

【明報專訊】台灣佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人，以提倡「人間佛教」享譽全球的星雲大師（小圖）昨日下午安詳離世，弟子們陪在身旁。他生於1927年8月19日，享壽95歲。台媒稱，星雲大師中風後身體狀况走下坡，每兩天要進高雄長庚醫院洗腎，星雲意志力強韌，他曾告訴醫療團醫師「出家人不怕死」，如今他圓滿走完一生，也算放下人間苦痛。
據《聯合報》報道，有高雄市地方人士表示，這兩天佛光山本來預計要放天燈，原本已號召各分會會長備妥人力，但在活動前幾天卻臨時叫停，未說明停放原因。對此，佛光山目前還未對外發布，佛光山與醫療團隊預計今天對外說明，身邊的弟子哀痛表示「不便多說」，間接證實這個噩耗。
國際佛光會中華總會總會長趙怡說，星雲大師近年身體狀况時好時壞，需要洗腎，重要會議上，弟子們會先預錄好大師的影片在場播放，避+免他身體勞累。
1949遷台 臨濟宗傳人倡「人間佛教」
釋星雲童年出家。俗名李國深，法名今覺，法號悟徹，自號星雲，筆名趙無任。生於江蘇省江都縣（今揚州市），漢傳佛教比丘及學者，為臨濟宗第48代傳人，同時也是佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人，被尊稱星雲大師。
星雲大師在1949年初遷居台灣，提倡「人間佛教」，為中國佛教臨濟宗法脈傳承。1967年創辦佛光山，致力推廣文化、教育、慈善等事業。