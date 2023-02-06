湖南高速49車5連環撞 16死66傷 目擊者：私家車擠至變形頂上貨車 空氣味焦糊

「救命啊！滅火器有嗎？快呀快呀！」網上片段可見，公路上多輛私家車和貨車相撞，有車輛起火，冒出熊熊烈火和大量黑煙，有人大聲呼救。事發在4日下午5時，位於湖南長沙許廣高速公路望城段的收費站附近。

據《新京報》報道，目擊者李女士稱，現場火光冲天，空氣中有煙霧及焦糊的味道，「有的小車被大貨車擠得嚴重變形了，甚至有的小車被頂到了大貨車上面」。有部分人自行爬出車廂。另一名目擊者曾先生稱，當日小雨天氣，能見度較低，影響車輛行駛速度。

親歷事故的司機李威（化名）憶述，事發前突然前方「什麼也看不到了」，「不知道是霧，也不知道是什麼東西」。當他可以看到的時候，前方突然出現一排碰撞堵塞車輛，「當時已經來不及了，手煞都來不及拉，後邊的車子已經把我的車子往前推了，還沒反應過來，後邊又接連追尾了4輛，車被卡在追尾的中間路段，車門都打不開」。

事發10分鐘 現場長300米

據報道，事故現場長達300米，部分車輛被燒剩支架。官方通報指，在10分鐘內，路上先後發生5宗汽車連環相撞事故，其中一宗事故造成7人死亡，涉及車輛7部；3宗事故各造成3人死亡，分別涉及車輛11輛、10台、9輛。意外共造成16人死亡、66人受傷，其中8人傷勢較重。另有1宗未造成人員死亡，涉及車輛12台。

火勢至4日晚11時許救熄。事發後，湖南應急、消防、安全路產等部門趕到現場處理，消防救援隊伍調派182人、30車到場。

公安部召緊急會議 嚴防群死群傷事故

嚴重車禍造成16人死亡後，公安部緊急召開視頻會議，部署全國公安交管部門汲取教訓、舉一反三，進一步加強道路交通安全管理，精準分析道路交通安全風險，提前做好惡劣天氣交通應急管理和防範，嚴防發生群死群傷道路交通事故。

湖南省交通運輸廳黨組書記、廳長馬捷昨早亦主持召開緊急會議，要深刻汲取多車追尾事故教訓，加強與氣象、應急、網信等部門的協調聯動，做好低溫雨雪、冰凍團霧等極端天氣預測預警、應急保障和輿情監測處置工作。