芬蘭瑞士訪團陸續抵台 將晤蔡英文 訪科研經文建設

據台外交部昨上午新聞稿，訪團將就雙邊交流及各項合作議題，與台灣相關部會交換意見，並將參訪新竹科學園區、台灣半導體研究中心等單位，另將南下參訪藝術文化中心及高雄港等重要經文建設。

台外交部指出，凱爾納是台灣重要國際友人，堅定支持台灣的自由民主與國際參與，訪台展現對台灣的深厚友誼及支持，並將持續在國際場合為台灣發聲。

新聞稿又稱，面對全球威權主義威脅與日俱增，台灣將與芬蘭等理念相近伙伴深化各領域的交流合作，增進民主韌性，共同捍衛彼此珍視的自由民主價值。

另據中央社報道，瑞士聯邦國會友台小組訪問團一行5人訂於5日至10日訪問台灣，友台小組主席莫里納（Fabian Molina）及議員阿堤契（Mustafa Atici）昨天清晨搭機抵台，兩人在桃園機場未發表談話，另3名成員也將搭機陸續抵台。

此前，台外交部曾表示，瑞士訪團此行將晉見蔡英文、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮，並分別接受立法院及外交部款宴。訪團另將拜會衛福部、國發會、陸委會、國科會等，及參訪新竹科學園區及金門戰地遺址。