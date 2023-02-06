中紀委元宵節連打三虎 大連政協主席郝宏軍等3副部級落馬

年內4「中管幹部」任上受審

中紀委國家監委官網昨披露，郝宏軍、易鵬飛及焦小平因嚴重違紀違法落馬。這也是今年第二批落馬的「中管幹部」（中央組織部管理的幹部），此前，已有3人在1月受查。其中，包括前述3人及山東省青島市政協原主席汲斌昌，共4人是在任上落馬受查。

據公開信息顯示，郝宏軍出生於1962年12月。他在遼寧省工作多年，曾在阜新市、營口市、撫順市、大連市任職。2019年12月起，郝宏軍赴遼寧省紀委任職，擔任過遼寧省紀委副書記、省監委副主任，直至2022年1月當選為大連市政協主席。

落馬前，郝宏軍在上個月曾多次露面。本月3日，大連市紀委十三屆三次全會召開，大連市委書記、市長和市人大常委會主任均出席，郝宏軍則未現身。

易鵬飛焦小平 2月仍露面

易鵬飛生於1962年5月，湖南益陽人。易鵬飛常年在湖南省計委工作。2008年6月，易鵬飛履職地方，先後在懷化市、婁底市及郴州市任職。2021年4月，不再擔任郴州市委書記的易鵬飛，任湖南省政協副主席、黨組成員。2月3日，十三屆湖南省政協召開第二次主席會議。據湖南媒體報道，省政協領導易鵬飛等人出席。

焦小平生於1966年7月。公開履歷顯示，他在財政系統工作多年。 2022年6月，焦小平獲任新疆生產建設兵團副司令員、中國新建集團公司副總經理。據《兵團日報》消息，2月1日，2023年第二次兵團行政常務會議召開。焦小平曾出席會議。