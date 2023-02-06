奢侈品界：得中國者得天下

去年大賣5840億 逆市增23%

中國成LV最大收入源

據《長江日報》旗下「九派新聞」報道，貝恩咨詢公司（Bain & Company）預計，中國奢侈品市場有望在今年復蘇，個人奢侈品行業的價值將增長3%至5%，按不變匯率計算在6%至8%之間，並在2030年貢獻全球奢侈品市場40%的銷售額。

而意大利奢侈品製造商行業協會Altagamma方面表示，從長期來看，中國仍是最大的高端消費品市場，它是由中產階層、新一代消費群體所引領的。中國高端生活方式研究和顧問機構「要客研究院」在去年5月發布的《2022中國高淨值消費者洞察報告》指出，目前中國有470萬人是1000萬元淨資產的高淨值消費者，他們貢獻了80%的奢侈品消費額。