多地LV店排長龍 客稱買手袋如趕大集 導購：未聞調價 疑代購引搶購潮

「每日經濟新聞」報道，內地近日一則「LV將漲價20%」的消息衝上微博熱搜榜。有消息人士透露稱，2月18日起，LV將上調全球產品售價，幅度將在8%至20%之間。此次調價距離去年12月調價僅過去兩個月。消息一出，非但沒有遇冷，反而點燃了中國市場的消費熱情。據「上觀新聞」報道，在上海靜安區的上海恒隆廣場，LV店門口通過臨時護欄分出了出口和入口，入口處不少人在排隊等候。有前面的顧客稱，他已經排了10分鐘左右，「說不準要排多久」。

進入店內可以發現，手袋展示區人氣最旺，店員透露目前老花各款手袋已經全部沒有現貨，店員手機上的倉庫存貨信息顯示，LV LOOP老花手袋僅一家店面有展示商品，全上海的商場都顯示無貨。上海恒隆廣場LV店的店員表示，沒有現貨的手袋也無法預訂。港匯恒隆廣場LV店導購則稱，可以先全款預訂，到貨後按預訂順序通知前往門店取包，「大約兩周時間能拿到手」。

《時代周報》報道，北京的SKP商場，是LV、Hermes、Chanel、Dior等國際一線奢侈品聚集地，有「全球店王」之稱。一名消費者表示，她在年初三排隊將近1個小時，才進到商場的LV店內，「聽說2月份LV要漲價了，打算趁還沒漲價先收一個包包（手袋），但想買的款式都已經沒有了，進去不買又對不起這排隊時間」。在農曆新年假期，網民紛紛在社交平台上曬出廣州太古匯、北京SKP、上海ITC、成都IFS等商圈的奢侈品門店排隊盛况，不少店方採用限流入場。

心儀款斷貨 退而求其次

客：不買對不起排隊1小時

有家住北京的奢侈品消費者「小可」稱，「過年想買個LV真不容易，先去趟了國貿，店裏顧客挺多的，問了SA（客戶顧問）說牛角、老花等熱門款都沒貨，要預定。於是轉戰SKP看看，發現LV前面的隊伍排得一個比一個長。大年初五，在北京SKP（像是）趕大集」。

據多名LV銷售人員表示，農曆新年前後，北京SKP門店外排隊的人數都比平常日子要多，熱門花色大多賣斷貨，目前還在補貨。但他們均表示未收到漲價的通知，並稱可能是代購釋放的消息製造恐慌。LV官方客服亦表示，關於是否漲價的消息目前無法告知。

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