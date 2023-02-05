啟抗體檢測 湘：助評估免疫狀况

湖南疾控指出，抗體檢測費用為32元（人民幣，下同），市民有需要可預約即場檢測，每日限號100人，採樣後的第二個工作日下午4時即可獲得紙質報告。在此之前，北京疾控中心上月31日也曾宣布，本月起將開展人群血清抗體調查，從全市社區選取約5000人檢測調查，全面評估新冠病毒感染情况，了解社區人群血清抗體水平。

多地醫療機構提供抗體檢測

《健康時報》報道，湖北武漢、廣東深圳等多地醫療機構亦陸續通知，提供新冠抗體檢測服務，每次價格30至50元。深圳羅湖區人民醫院表示，任何人都可自願預約做新冠抗體檢測，無特殊指定人群；拿到結果報告後，可到呼吸內科找醫生解讀報告。

海南醫學院公共衛生學院院長寧毅向《新民晚報》表示，建議可為家中高齡長者檢測新冠抗體數值，幫助判斷是否曾感染新冠或目前感染階段、對新冠病毒有無免疫力以及免疫力的強弱等，為長者的科學防護提供參考。

另外，四川省醫保局3日公示君實生物新冠口服藥VV116（通用名「氫溴酸氘瑞米德韋片」，商品名「民得維」）每盒36片首發報價為795元。VV116於1月29日獲批用於治療輕中度新冠感染成年患者。至此，內地已有5款新冠口服藥獲批上市，其中3款為國產。國產藥商康希諾生物行政總裁宇學峰則透露，該公司的mRNA新冠疫苗可媲美復必泰疫苗、更便宜，將於今年試驗。

（綜合報道）

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