成本高難兼顧居民口味 社區食堂可持續受考驗

去年10月公布的《關於開展完整社區建設試點工作的通知》，要求各市（區）當月起選取3至5個社區開展「完整社區」建設試點，2年後全國推廣，建設項目對民生服務「大包辦」，包括配建「社區食堂」。

官媒採訪 食堂三種營運模式

央視曾探訪河北滄州，居民高月芬夫婦幾乎每天午、晚餐都在社區飯堂解決，該飯堂覆蓋周圍4個社區，每天食客200多人，每餐有6種菜可選。在北京社區的飯堂，央視發現來吃飯約七成是長者，也不乏速遞員，以及附近上班族。但也有北京市民說「絕對不會長期去吃」，認為食堂配料以經濟利益為基礎，只會考慮口感，缺乏健康。

新華社旗下《半月談》昨介紹，目前社區飯堂營運主要有三種模式。一是完全依靠市場，如北京石景山區魯谷街道內的「理想+雲廚房」，選址在多個社區中間，自助每兩菜2.48元人民幣，因價格低於周邊餐飲，吸引附近寫字樓白領。二是街道辦提供場所，減免租金，如河北省邯鄲市邱縣的8間社區飯堂產權在街道，入駐餐飲企業享受免租政策。三是依托「第三次分配」，如邯鄲市邯山區一三八社區依靠愛心人士、企業捐贈，社區志願者根據自己時間在飯堂服務送餐。

人員倡賣香煙增收入 居民倡調查民眾喜好

《半月談》指出，公眾飯堂目前存在成本壓力、眾口難調、食安顧慮等營運困擾（見表），河北部分街道辦人員建議，一方面飯堂通過售賣飲品、香煙等商品來增加收入，以及增加外賣功能，擴寬服務範圍。另一方面，利用行政手段直接聯繫大型蔬菜基地或批發企業直供，降低原材料成本；嘗試社區志願者輔助餐廳管理的方式，降低人力投入；在初期降低房租甚至免租等方式，降低社區食堂成本。

為讓飯堂可持續，部分居民建議提前調查周邊社區群眾喜好，在品種、口味、價格上實時調整，保留投訴渠道。並對長者、家庭困難居民給予補貼，保證飯堂初期營運效果。中國社科院社會學研究所科研助理宋煜提醒，「社區食堂」最好不要一擁而上，缺少場所的地方可嘗試「中央廚房+流動餐車」模式，目前無法進行試點的地方可以等多種模式成熟後，根據自身情况選擇。