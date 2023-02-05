冬奧一周年 設施開放帶動旅業復蘇

當日，國家游泳中心（水立方）和國家體育場（鳥巢）人流湧動，眾多市民、遊客前來參觀遊覽。活動由水立方主場館、冰立方冰上運動中心、水立方游泳俱樂部同步推出，面向國家游泳中心場館冬奧運行團隊工作人員、冬奧各類工作人員以及遊客展開。

冰上運動中心為當日參加活動的遊客預留了冰壺體驗票，並即日起至三月底推出「無限暢滑」服務。活動吸引眾多遊客參加，參與冰壺活動的任女士說：「我很喜歡冰壺比賽，這次能有機會親自體驗冰壺項目，非常開心。」冰上運動中心同時為遊客提供了滑冰項目，眾多家庭帶小朋友前來體驗，活動非常火爆，冰鞋一度被搶借一空。

水立方游泳俱樂部也推出「冬奧人」持證免費體驗，及游泳、舞蹈、乒乓球等各類產品購卡優惠活動，憑冬奧註冊卡，可兌換游泳俱樂部兩枚當日券，體驗奧運遊泳賽道。

北京冬奧會帶動了全民冰雪運動的熱度，冰雪旅遊消費熱情持續升溫，帶動冰雪產業鏈條不斷完善。據中新網消息，在北京冬奧會的帶動下，中國冰雪相關產業進入快速發展階段。中國旅遊研究院發布的《中國冰雪旅遊發展報告（2023）》中預計，2022至2023年冰雪季，中國冰雪休閒旅遊人數會超過3億人次。2024至2025年雪季更將超過5.2億人，預計收入7200億元人民幣。

明報記者 王佩凡