WSJ：俄海關紀錄 揭入口華軍民用物資

報道列舉，保利集團旗下的保利科技，向俄出售軍用運輸直升機的導航設備；福建寶鋒電子輾轉出售軍用車輛的伸縮天線；中航國際輸送蘇35戰機零部件。福建寶鋒否認有關說法，其他公司未回應。

無人機運俄 大疆：無法阻用戶買後交俄烏

俄海關紀錄顯示，俄羅斯大部分軍民兩用貨物來自中國。數據還顯示，在實施制裁和出口管制後，中國大疆無人機被運往俄羅斯，據稱俄軍隊使用類似無人機來定位和監視烏克蘭軍隊。大疆回應稱公司反對將其無人機用於軍事用途，去年已暫停在俄烏業務、要求全球代理商遵守規定；不過無法阻止用戶或組織在其他國家購買後運輸或交給俄烏。

據美國智庫Silverado Policy Accelerator上月底一份報告，俄羅斯愈來愈依賴通過中國，尤其是香港轉運軍民兩用物資，以滿足其軍事需求。荷蘭媒體稱該國半導體公司生產的數百萬顆微晶片，去年透過中國及香港企業轉賣及流入俄羅斯。此前，總部位於華盛頓的自由俄羅斯基金會，也引用俄海關紀錄披露，中國去年向俄羅斯出售了價值330萬美元的無人機，並成為俄最重要的半導體和晶片來源。

美國官員表示，在俄烏戰爭中，晶片是莫斯科至關重要物資，除了用於武器，也用於衛星定位、無線電通訊、監視和導航系統。

克里姆林宮發言人回應稱，俄羅斯擁有足夠技術能力，來確保俄安全並開展特別軍事行動。

（綜合報道）