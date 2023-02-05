俄外長：俄非華附庸 關係高於軍事聯盟

拉夫羅夫2日接受「今日俄羅斯」國際通訊社專訪時則稱，俄中沒有建立軍事聯盟，兩國關係高於傳統理解的軍事聯盟質量，沒有限制或界限，也沒有禁忌話題，「這種關係是自蘇聯和中華人民共和國開始以來最好的。」拉夫羅夫還表示，被宣布為「獨裁」的俄羅斯、中國、伊朗是「拒絕聽命於西方要求的國家圈子」。

學者：倘俄輸烏戰 變華附庸有可能

德國之聲引述柏林科學與政治基金會的俄羅斯問題和安全事務專家米夏埃爾‧保爾（Michael Paul）表示，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭破壞了中俄關係中的防禦性特徵，「中國一下子站在了入侵者一邊」，這不可能符合中國利益。但保爾同時指出，中國無疑是俄烏戰爭的受益者，如果俄羅斯輸掉這場戰爭，中國會面對一個被削弱的伙伴，有人認為俄羅斯會成為中國的一個附庸，這種可能是現實存在的。如果俄羅斯取勝，無論這一勝利是什麼樣的形式，中國會擁有一個在國際上變得更強大的伙伴，這個伙伴可以向中國提供支持。