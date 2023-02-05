馬朝旭訪俄磋商 加強對外政策協調 晤拉夫羅夫等官員 推動兩國關係新一年新進展

在俄期間，馬朝旭除了會見拉夫羅夫，亦與俄副外長魯登科（Andrei Rudenko）、維爾什寧（Sergey Vershinin）舉行磋商，就中俄關係、兩國雙多邊協作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。馬朝旭強調，在習近平和普京戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係始終保持高水平發展勢頭。

俄羅斯外交部在官網表示，副外長魯登科與馬朝旭在會談期間一致表示，將推動俄中關係向前發展，雙方還討論了2023年拓展雙邊關係前景問題，並對國際和地區問題深入交換了意見，重申將加強對外政策協調並明確了進一步加強協調的步驟。

俄媒稱王毅將訪俄 外界料鋪路習訪問

馬朝旭是中國外交部分管外交日常業務工作、正部長級副外長，美國之音認為他是以特使身分訪俄。俄羅斯《公報》上月底引述接近俄羅斯總統府的消息人士稱，中國中央外事辦主任王毅將於2月20日正式訪問俄羅斯。外界預料王毅將為習近平國事訪俄鋪路。不過中國外交部發言人以「還沒有關於這次訪問的信息」回應。

上周一，俄羅斯國家通訊社塔斯社引述俄羅斯外交部報道，稱普京已邀請習近平今年春天訪俄，表示此訪將是2023年兩國雙邊議程上的核心事件，但未透露具體日期。中國外交部2月1日對此未予確認。今年2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭戰爭一周年，有關時機引起西方輿論猜測中國對俄烏戰事態度。不過，中國全國兩會在3月召開，國家領導人一般在兩會結束後出訪。

習近平上台後，中俄形成了元首年度互訪的慣例。去年初，普京訪問中國並出席北京冬奧會。中俄元首去年底視像會談時，普京向習近平發出了訪問邀請：「我們期待你明年春天對莫斯科國事訪問。」普京希望藉着習近平訪俄，深化兩國包括軍事在內的各方面合作。

華使：西方退俄市場 為華闢機遇

中國駐俄大使館經濟商務公使劉雪松前日在俄中2022年貿易成果活動上說，中俄政治互信達到前所未有的高度，2023年兩國合作將萌生新機遇。他表示，西方公司退出俄羅斯市場為中國開闢了廣闊機遇，去年中國對俄機電產品的出口額增長11%，高新技術產品出口額增長15.1%，汽車與零部件出口額增長45%，是對俄羅斯確保安全生產、進口替代、實現經濟穩定予以支持的重要舉措。

（綜合報道）

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