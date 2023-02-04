拼經濟風行 滬市長訪巨擘 盼小紅書激發消費 勉螞蟻引育人才

據「上觀新聞」報道，龔正調研美團、螞蟻科技和小紅書，指出要持續優化民營企業發展環境，打造市場化、法治化、國際化營商環境，促進民營經濟發展壯大，充分發揮保障穩增長、穩就業等作用，為上海經濟社會發展作出新的更大貢獻。

感謝美團貢獻防疫 望持續創新

封城期間，外賣平台美團曾是上海人的生活物資來源之一。龔正對美團在保障就業、服務民生、助力疫情防控等方面所做的貢獻表示感謝，指出上海要始終把保市場主體、促企業發展擺在特殊重要位置，不斷優化審批流程，希望企業堅持做好主業、持續創新，在上海國際消費中心建設上有更大作為。

在為消費者和小微企業提供金融服務的螞蟻科技參觀時，龔正稱希望企業繼續加快全面轉型和可持續發展，發揮創新優勢，引育高層次人才，提升全球化能力，為國家和上海發展做出更大貢獻。對於有超2億月度活躍用戶的「小紅書」，龔正表示發展數字經濟意義重大，希望企業發揮好線上「種草」（推薦商品）特色，激發消費需求，同時用好平台優勢，增強社會責任，倡導「向上向善」的價值理念。

在財政基礎不太厚實的山東縣級城市萊西，市委書記周科放話「只要是投資客戶想見我的，我都見」。周科接受《青島日報》旗下新媒體專訪表示，「哪怕再忙，只要是投資客戶想見我的我都見，5分鐘10分鐘我也見，因為見了之後他們就可能增強投資萊西的信心，就可能促成項目落地」。他又說，領導幹部決不能當「甩手掌櫃」，要少開會、開短會，把會開在工地上，開在工廠裏邊，開在招商的一線。

值得一提的是，萊西去年3月爆發本土疫情時，青島市紀委監委以黨員幹部履職不力、失職失責，對就任市長不足半個月的周科給予黨內警告處分。

明報記者