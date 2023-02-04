北京聞風：布林肯訪前美頻頻出招 華靈活應對 ／文：鍾鳴九

2023年1月，布林肯在「2+2部長級會晤」後稱，美日已將中國視為「最主要的戰略挑戰」；新任眾議院議長麥卡錫上任後，推動成立反華色彩濃厚的「中美戰略競爭特設委員會」；美空軍機動司令部司令官邁克‧米尼漢（Mike Minihan）在被披露的一份備忘錄中宣稱，中方會對台灣採取行動，「我們將在2025年有一戰」；美國、日本、荷蘭就限制對華出口先進晶片製造設備達成所謂秘密協議……

北京外交學者認為，美國在布林肯訪華前夕密集出招，無疑是一個幾乎零成本的談判戰術。這些舉動無論對中美關係、美國自身利益還是對全球局勢，都可能帶來嚴重的損害。從全球發展局勢來看，如果美中仍然爭端不斷，那麼雙方解決重大全球問題的能力將嚴重受限。就美國自身利益而言，已有研究表明，美國單方面對中國挑起的貿易戰，絕大部分成本是由美國企業和消費者承擔。

其實，多年來，美國對中國的出招，招招兇狠，反映的還是美國根深柢固的霸權思維。英國《經濟學人》刊文指出，美國總想保持對其他經濟強國的技術優勢，如今美國正以新方式追求這一目標：從「跑得更快」轉向「跑得更快、絆倒別人」的政策。

相對而言，中方的應對顯示出外交原則性和靈活性。近日，《人民日報》連發3篇「鐘聲」評論。作為中國官媒對外的「警世鐘聲」，文章強調，中美必須找到正確相處之道，達成一些大的原則性共識，才能妥處分歧、拓展合作。

據美國媒體透露，布林肯原定5至6日的訪華行程押後。有消息人士稱，美國言行不一，正不斷挑戰中國底線，給布林肯的首次訪華蒙上陰影。鑑於中方目前對此訪資訊言之甚少，並稱「雙方正就相關具體安排保持溝通」，或反映出中美存在的棘手問題不少，需要時間磋商。

不過，從中國外交慣例來看，春節和全國兩會期間是外交淡季，兩會之後外交行動才漸次開始。學者認為，布林肯訪華之行若能按美媒所述近期進行，意味着今年中南海的「春季外交」起勢較早，顯露出中國外交政策乘時而動的靈活性。

文：鍾鳴九