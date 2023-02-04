專家料3至5月迎第二輪感染高峰

邢銘友指出，第二輪感染高峰可能在3至5月到來，但這次高峰民眾可能感覺不那麼明顯。「由於大家感染的時間先後有差異，再加上第二次感染以後，由於有一個基礎抗體水平的存在，第二輪感染的人數、感染症狀的輕重，以及時間集中的幅度都會比第一次要弱得多。」

德國埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉本月1日也表示，預計從今年3月下旬開始，隨着人群免疫力下降，人群感染風險會增加，5、6月時疫情變化會非常明顯，到時可能會面臨第二波衝擊。

布洛芬一度缺貨 近日屢傳遺棄

內地此前疫情高峰時期，民眾購藥需求激增，退燒藥物「布洛芬」一度脫銷。重慶有網民近日拍攝影片顯示，其小區垃圾桶內有約上百盒未拆封的退燒藥「布洛芬」。另有網民在微博曬出購買的1000粒退燒藥，並指是感染之前購買的，惟康復之後很久才到貨。對於大量「布洛芬」扔垃圾桶影片，有網民斥不理智囤貨，屬浪費資源，亦有人質疑背後多為黃牛囤貨行為所致。

（長江日報/中國新聞周刊/微博）

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