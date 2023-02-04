專家料3至5月迎第二輪感染高峰

【明報專訊】剛過去的農曆新年，內地疫情未現明顯反彈，惟有專家預測，第二輪感染高峰或於3至5月到來。華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院感染科主任醫師邢銘友近日表示，當前感染率下降並非病毒變弱，而是絕大多數人都已「陽過」，形成群體免疫屏障，以及病毒毒性、致病性正變弱。「陽康」後短時間再感染概率僅2%，但從去年12月起，再過3至6個月，隨着抗體水平下降，若出現新病毒變異株，再次感染後出現臨牀症狀可能性非常大，仍有可能出現高峰。
邢銘友指出，第二輪感染高峰可能在3至5月到來，但這次高峰民眾可能感覺不那麼明顯。「由於大家感染的時間先後有差異，再加上第二次感染以後，由於有一個基礎抗體水平的存在，第二輪感染的人數、感染症狀的輕重，以及時間集中的幅度都會比第一次要弱得多。」
德國埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉本月1日也表示，預計從今年3月下旬開始，隨着人群免疫力下降，人群感染風險會增加，5、6月時疫情變化會非常明顯，到時可能會面臨第二波衝擊。
布洛芬一度缺貨 近日屢傳遺棄
內地此前疫情高峰時期，民眾購藥需求激增，退燒藥物「布洛芬」一度脫銷。重慶有網民近日拍攝影片顯示，其小區垃圾桶內有約上百盒未拆封的退燒藥「布洛芬」。另有網民在微博曬出購買的1000粒退燒藥，並指是感染之前購買的，惟康復之後很久才到貨。對於大量「布洛芬」扔垃圾桶影片，有網民斥不理智囤貨，屬浪費資源，亦有人質疑背後多為黃牛囤貨行為所致。