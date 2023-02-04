國內外設站 衛星數據實時接收覆蓋70%亞洲陸地

北極站是中國第一個海外陸地衛星接收站，建於瑞典基律納（Kiruna）航天中心，位於北極圈以北約200公里處，2016年12月投入試運行。北極站擁有1套12米S/X/Ka三頻數據接收天線系統，具備對全球陸地觀測衛星數據的全天候接收能力。

北極站遭瑞典拒續約合作

由於極軌衛星南北向繞地球運轉，衛星每軌都會飛越極地上空，北極站可以大大增加衛星拍攝數據的下傳時效，可有效提高中國對全球遙感數據的快速獲取能力。而通過北極站建設，中國衛星站相關工程技術達到國際先進水平。

北極衛星站合作方是瑞典國營太空公司（SSC），不過因地緣政治轉變，SSC已公開表示不與中方續約。SSC傳播主管Philip Ohlsson去年底對「美國之音」表示，基律納航天中心內有4個碟形衛星天線系統，其中一個是中國所有，「2018年的時候，SSC決定不再與中國客戶簽訂任何新合同」，但基於保密為由，他拒絕透露現有合同何時結束。