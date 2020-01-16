中國建南極衛星接收站 強化海洋監測 航天報：加快建設海洋強國 路透：讓一些國家憂間諜活動

《環球時報》昨引述航天設計項目團隊工作人員表示，本項目新建12米天線基座及驅動機房，天線與站區主樓之間新建站區道路，天線和驅動機房通過共用橋架敷設電力和通訊電纜。該項目中標金額4395萬元人民幣，由於實施難度較大，項目組成員曾隨國家第35次南極考察團赴南極中山站，完成為期47天的實地考察工作。

建12米天線基座 位處南極中山站

《中國航天報》指出，南極衛星站項目是航天設計深入探索海洋衛星領域的又一里程碑，也是積極落實「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要所提出的「積極拓展海洋經濟發展空間」，加快建設海洋強國的重要舉措。

報道稱，項目組堅持「生態優先、尊重自然環境」的理念，依託裝配式設計減少現場作業、降低運輸成本，並將航天設計自主研發的氣凝膠新型清潔建築保溫材料運用到後續項目建設中，更好地保護南極環境。報道沒有提供項目的技術細節，但公布了中山站4個地面站的設計圖解。

地處南極圈之內的中山站，經過20多年的擴建，建築面積達5800平方米，是中國開展南極內陸考察的大本營。中山站是中國在南極的兩個永久研究站之一，另一個是長城站。

路透社昨稱，中國衛星站旨在支持不斷增多的衛星和外太空雄心，這些位於世界各地的地面站網絡，讓一些國家擔心會被用來從事間諜活動。2020年9月，瑞典太空公司（SSC）曾宣布，不會延長允許中國使用位於西澳州戰略性太空測控站的一個合同。有關合作始於2011年，通過合約，SSC允許中國使用這座地面站的衛星天線。

中國除了在北京和西部、南部邊疆建有衛星地面接受站，2016年也和SSC合作，建設了北極衛星站並投入使用，但同樣不獲續約（見另稿）。2019年初，瑞典國防部下屬機構專家呂德奎斯特公開表示，中國北極衛星站有可能服務於中國的軍事利益，這可能會增加中國的軍事潛力，呼籲加強對該站的控制。

中國駐瑞典大使館當時批評有關論調沒有任何事實依據，純屬不負責任的虛構炒作。俄羅斯軍事專家葉夫謝耶夫則向俄羅斯衛星通訊社指出，美國利用自己包括歐洲國家在內的合作伙伴，遏制中國在太空探索方面的發展潛力。葉夫謝耶夫認為，中國在俄羅斯境內建造北極衛星站更合適，不能排除中國可能會走這條路。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676