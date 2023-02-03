警認搜尋不到位 誠懇接受社會監督

發現胡鑫宇屍體的糧庫佔地面積92畝，圍牆高約5米，搜尋人員先後四次入內，搜尋全部建築物內部，但屍體縊吊地點位於院內約9300平方米樹林區域內，未搜尋到位。

數次「一牆之隔」

多蛇出沒未見脚印遂離開

央視引述鉛山縣綠舟救援隊隊長楊火斌介紹，搜尋人員曾在糧庫廠區圍牆外圍搜索，有數次與胡鑫宇屍體位置僅一牆之隔；進入廠區內灌木林搜尋前，有糧庫工作人員透露，近年來該處多次發現蛇出沒，搜尋人員和警察觀察周邊沒有人和腳印痕迹，於是就離開了。

記者會上，上饒市公安局副局長徐添翼稱，胡鑫宇經常發呆，多次在書本、筆記本上寫下負面情緒的文字內容，多次與同學說「活着沒意思，是不是約着去跳樓」。也曾在社交平台發布「我試着銷聲匿迹，原來我真的無人問津」。

政評者稱 獲真相無機制

「官方真話無人信 離奇謠言有人信」

中央社報道稱，一個14億人口的大國，出現失蹤人口應該不是什麼大聞，但15歲少年胡鑫宇的失蹤死亡消息卻觸動社會敏感神經，輿論對政府展現出極大的不信任。政治評論者莫之許在Twitter上說，沒有獲得真相的機制，就算官方說的是真相也沒有人信，相反即使是再離奇的謠言也有人信。