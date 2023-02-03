官方證胡鑫宇自縊亡 學者：身邊人對抑鬱無知

江西省上饒市鉛山縣致遠中學學生胡鑫宇去年10月14日失蹤，當地警民及家屬搜索百多日無進展。今年1月29日，警方通報發現胡鑫宇縊吊屍體。

據記者會通報，屍體發現地位於鉛山縣河口鎮金雞山區域一個糧庫院內，現場位於糧庫院內北部窪地竹樹雜林中，窪地高低落差約6.3米，竹樹雜林呈不規則狹長條形，面積約9300平方米。屍體上身的黑白相間連帽運動服前後反穿，下身穿黑色運動長褲，雙腳穿深色襪子。

屍體發現地即第一現場 無打鬥痕

屍體頸部縊索由兩根白色鞋帶相接而成；屍體足尖自然下垂，距地面1.47米，屍體下方地面發現兩隻白色回力牌高筒帆布鞋，鞋上均無鞋帶，且落有較多枯葉。鞋子多處有苔蘚痕迹，經鑑定與圍牆內側生長的苔蘚一致。

通報還稱，現場無打鬥、拖拽痕迹，據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外的特徵。同時，在靠近屍體頭部的圍牆內側發現一支黑色錄音筆，經公安部鑑定中心恢復錄音筆內音頻文件，與胡鑫宇生前留存的語音進行聲紋比對，結合調查情况，確定該錄音筆屬胡鑫宇持有使用。

錄音筆獨白透自殺意願

曾站宿舍陽台欲跳樓

通過分析錄音筆中的音頻文件，錄音內容不存在人為合成、篡改情况。其中兩段音頻清晰表達了自殺意願。據記者會上讀出的錄音內容，去年10月14日，胡鑫宇曾站在宿舍5樓陽台上試圖跳樓，但猶豫未決；同日晚上另一段錄音，胡鑫宇再次表達自殺傾向。

諮詢師籲重視青少年心理健康

北京大學醫學部醫學心理學教研室教授胡佩誠對《人民日報》表示，根據目前的官方通報以及悲劇的結果，高度懷疑胡鑫宇的抑鬱症已經到達了一個極嚴重的階段，難以自我控制。「這個事件更需要引起關注的是，如果身邊一旦出現抑鬱傾向和抑鬱症患者，周圍人應該如何應對。」胡佩誠指出，該事件暴露出周圍人對於抑鬱症或者抑鬱傾向的無知；國民的心理健康問題可能比軀體健康問題更值得關注。

湖北心理諮詢師協會會長肖勁松說，國家要更加重視青少年心理健康的建設，進一步增強抑鬱等方面的常規心理檢測；家長們要多從孩子的角度思考問題，在孩子出現心理問題時幫助其有效疏導。