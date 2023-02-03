台學者：解放軍或提前行動 圍台阻麥卡錫到訪

學界多料續去年軍演模式

解放軍於佩洛西去年訪台後開始圍台軍演。對於此次麥卡錫訪問，台灣軍派專家均研判情勢恐會進一步升級，或有戰機跨越台灣或封鎖外島。學界則多認為會延續去年的軍演模式。

前立委：在台辦聽證會更敏感

民進黨前立委郭正亮判斷，解放軍今年對台行動必會升級，因麥卡錫訪台「後續還有別招」，例如對華戰略競爭委員會主席也是麥卡錫，他更表示要到台灣舉行聽證會，「這比訪台還敏感，因為會牽涉到雙方的行政部門」。

楊永明則認為，解放軍也可能提前採取反擊，或先把軍演擺出來，「讓麥卡錫看看還要不要訪台」。外界猜測麥卡錫可能在4月10日《台灣關係法》生效紀念日訪台，楊永明表示，美國眾議院的休會期只到4月15日，解放軍可以在麥卡錫起飛前宣布軍演，並延續5天，看麥卡錫如何解決。

佩洛西訪台時曾過境菲律賓。郭正亮認為，麥卡錫訪台應該不會停留於第三國，因包括菲律賓也即將和北京進入「蜜月」狀態，若日韓都不願介入蹚渾水，印尼、新加坡、菲律賓勢必會持保留態度，且台灣內部民意也會有不同思維。

（中美角力）