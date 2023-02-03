美印太前司令晤蔡 稱睹北京壓迫台灣

蔡英文表示面對威權主義擴張，台灣必須提升自我防衛能力，才能確保安全，「因此我們提出兵力結構調整方案，明年將恢復一年期義務役，並強化訓練內容和量能」。台灣和美國除了加強軍事交流，也不斷提升經貿合作。

大陸外交部發言人毛寧昨回應表示，「我們已多次表明在台灣問題上的立場」，台灣是中國領土不可分割的一部分，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人自己來決定。她稱，台海局勢緊張的根源是台灣當局一再「倚美謀獨」，美國一些人有意搞「以台制華」。敦促美方停止任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素。

（中美角力）