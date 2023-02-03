「大陸台商春節活動」疫後首辦 蔡英文：願和北京對話 尋可行之道

綜合中央社、《聯合報》等台灣媒體報道，「2023大陸台商春節活動」是新冠疫情爆發3年來該活動首次復辦，共約300名政商人士與會，台商出席意願較往年踴躍。

蔡英文致辭時表示，過去3年多來疫情為世界帶來許多改變，今年依然是充滿挑戰的一年，海基會將持續扮演政府與台商之間重要的溝通橋樑。

對於未來兩岸關係，蔡英文說，她再次強調，維持台海和平穩定，是兩岸共同的責任，也是所有人共同的期待，推動疫後健康有序的交流，也是維護兩岸和平發展的重要的基礎。她還重申，台方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等及相互尊重下，「我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受，且促進區域和平穩定的可行之道」。

京倡恢復兩岸直航航點

邱太三：政策愈穩定愈快

邱太三在致辭時則呼籲北京當局停止對台灣的軍事脅迫和經濟施壓，台方願意在理性、平等及相互尊重下，與北京當局尋求雙方可以接受維持台海和平穩定的方法。針對北京拋出恢復台胞較為集中的廣州等16個兩岸直航航點建議，邱太三回應，需要跟台人說明大陸疫情狀况如何，「這需要對方的協助」，資訊愈多、愈透明，政策愈穩定，速度就會愈快。台方政府相關部門在針對恢復航點做各項評估與討論。疫情前，大陸有51個航點、台灣10個航點，因為疫情關係，最後僅剩4個航點。

（中美角力）