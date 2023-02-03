麥卡錫談訪台 「中國無權命令我」 游錫堃：北京反應過度 外交部再促美停止干涉內政

據法新社，共和黨籍的麥卡錫周三前往白宮與總統拜登商議美債違約問題，是其上任後兩人首度長談。《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報道，會後麥卡錫被問及如何回應中國大陸警告他不要訪台，他僅表示：「我不認為中國能告訴我，任何時候、任何地點我能去哪裏。」美媒此前援引官員指出，麥卡錫預計今年春天訪台，五角大樓正為此做安全和後勤準備。

中國外交部發言人毛寧昨回應麥卡錫表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分；中方敦促美方有關人員切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際關係基本準則，慎重妥善處理涉台問題，停止干涉中國內政，不要做損害中美關係和台海和平穩定的事。

游錫堃訪美 未答會否晤麥卡錫

另據中央社，在美訪問的游錫堃周三出席國際宗教自由峰會後受訪時，麥卡錫訪台話題成為最受矚目問題。外界好奇游錫堃此行是否會與麥卡錫會晤，當面邀請他訪台，對此游錫堃未正面回應。他表示，台灣與美國國會、行政官員保持密切交流，任何交流包括國會議員、議長到台灣訪問，在民主政治是非常正常現象，駐美處應會有密切交流與適當安排。

台灣駐美代表蕭美琴表示，台灣與其他國家國會往來是數十年來傳統，是台灣人民熱情希望與國際接軌的一環，也是駐美代表處長期穩健推動的工作。游錫堃此趟行程緊湊，代表處會盡量安排讓他有機會就一些想法與美方朋友交換意見。記者會後，蕭美琴被目擊前往國會山莊拜訪麥卡錫辦公室，不過她表示當天未與麥卡錫碰面。

捷克眾議長稱3月訪台

華外交部促撤錯誤決定

踏入2023年後，西方各國與台灣交流活躍。針對捷克眾議長稱將於3月訪台，毛寧昨重申台灣問題是中國內政，是中國的核心利益。中方堅決反對中國建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來，堅決反對借台灣問題搞政治操弄；敦促捷克個別政客撤銷有關錯誤決定，不要向台獨分裂勢力一再發出錯誤信號。

秦剛林芳正首通話

冀日方軍事安全慎重行事

至於近期多番就台海問題發聲的日本，外相林芳正昨與中國外長秦剛通話，是秦剛就任外長後兩人首次會談。秦剛稱，希望日方秉持客觀理性的對華認知，在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，在釣魚島問題上制止右翼勢力挑釁。

（中美角力）

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