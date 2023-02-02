政法委藉《狂飆》宣傳正義 網友留言「反派才是現實」

新浪微博熱搜榜前十昨晚長時間逾半是「狂飆」話題。中國長安網帳號指出，「有人說，現實中不可能有安欣這樣的警察，但其實安欣不是虛構的。這支隊伍的每個人，都會在關鍵時刻站出來，在危難關頭豁出去，安欣不過是他們中的一員。守護百姓，維護正義，安欣之所以叫安欣，因為他背後千千萬萬的人，讓你我安心，讓時代安心。」

廣東網友「星鑽守護者」留言回應：「趙立冬這樣的同志才是比比皆是」，得到數千個讚後，該留言稍後被刪除，有人稱該網友「不要命啦」。獲讚較多的留言還有「趙立冬一定比安欣多哈」、「安欣能活那麼久也就電視劇裏吧」、「只能說安欣是夢想，而其他反派才是現實」。

《狂飆》劇中，張譯飾演的安欣是理想主義者，21年來堅持掃黑除惡，卻屢遭保護傘貪官趙立冬等阻撓打壓貶職，幾乎喪志。而高啟強從一個受人欺負的魚販，一步步走向黑幫大佬，張頌文出色演繹了其複雜的人生軌迹，讓「高啟強」備受網友追捧，一度產生「美化黑社會」爭議。

《狂飆》6演員為反派角色直播「道歉」

近日，《狂飆》的老刑警曹闖、刑警李響、高啟強弟弟高啟盛、黑幫幹將唐小龍唐小虎兄弟、殺手老默等反派角色的扮演者舉行「道歉」直播，稱「我們代表我們自己的角色，向觀眾朋友們道一聲對不起」。