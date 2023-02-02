各地「留人」 海南籲返鄉者原地就業

澎湃新聞網報道，前日（1月31日）由海南省委、省政府主辦的「回歸家鄉·投身自貿港」春節返鄉人才對接會在海口舉行。超過200家企業通過線下線上的方式參與招聘，累計提供5800多個職位，其中不乏年薪百萬的高薪職位。

贛州市續喊留守童父母「回家上班」

海南省就業局相關負責人表示，對接會反映出海南真心誠意「引鳳歸巢」，釋放出求賢若渴的強烈信號。海南人才發展局長周廉芬同時表示：「我們誠摯地邀請各位青年朋友加盟自貿港建設，自貿港建設誠摯歡迎大家歸來。」

江西贛州市去年初曾推出「孩子喊父母回家上班」行動，利用農曆新年寒假有利時機，引導留守兒童父母返鄉就業。今年該省亦故技重施，繼續以同樣方式留住勞動力。江西省社科院經濟所所長麻智輝分析表示，江西以前外出人口較多。近年來，江西經濟增速較快，這幾年戰略新興產業發展的速度亦較快，隨着經濟快速發展，疊加近幾年疫情影響，因此有不少外出人口更願回流到家鄉創業或就近務工。

江西等省靠人口流入保勞動力增長

「留人」皆因人口減少壓力，去年底內地人口按年減少85萬人，是61年來首次出現人口負增長。但據《北京商報》報道，江西、甘肅、廣西、重慶、青海這5個省份去年卻能實現人口正增長；其中又以江西人口增長最多，全省常住人口增加了10.58萬人。報道指出，甘肅、重慶的人口自然增長率分別為-0.04‰和-2.11‰，江西的人口自然增長率僅為0.25‰，這意味相關省份的人口增長，是透過省際間的人口流入，去拉動當地常住人口的增長。