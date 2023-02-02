習近平：增國際大循環話語權 解決外國卡脖子 領跑科技領域

央視「新聞聯播」昨披露，這次集體學習由中央政治局成員自學並交流工作體會，北京市委書記尹力、上海市委書記陳吉寧、廣東省委書記黃坤明，以及料將擔任副總理的劉國中、何立峰、張國清，結合地方和分管領域的工作發言。財政部、商務部、工信部等相關部委負責人也列席。

要讓民眾能消費敢消費願消費

習近平在主持學習時發表講話。他強調要實現國民經濟良性循環，堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，盡快形成完整內需體系，着力擴大「有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求」；建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民「有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費」。習指出，要適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資，持續激發民間投資活力。

支持企業深度參與全球產業分工

除了重點推動消費和投資促進經濟，對於高科技領域，習近平要求加快科技自立自強步伐，解決「外國『卡脖子』問題」；健全新型舉國體制，「使我國在重要科技領域成為全球領跑者，在前沿交叉領域成為開拓者，力爭盡早成為世界主要科學中心和創新高地」。

習近平說，要繼續把發展經濟的着力點放在實體經濟上，以及打造具有國際競爭力的數字產業集群。同時，優化生產力佈局，推動重點產業在國內外有序轉移，支持企業深度參與全球產業分工和合作，促進內外產業深度融合，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系。

習近平表示，要全面推進城鄉、區域協調發展，提高國內大循環的覆蓋面。充分發揮鄉村作為消費市場和要素市場的重要作用，全面推進鄉村振興，推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，推動城鄉融合發展，增強城鄉經濟聯繫，暢通城鄉經濟循環。

推進城鄉協調 防各地搞自我小循環

「防止各地搞自我小循環，打消區域壁壘，真正形成全國統一大市場。」習近平重申要暢通國內大循環，加快構建全國統一大市場，完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度，加強反壟斷和反不正當競爭，依法規範和引導資本健康發展。

對於推進高水平對外開放，習近平要求穩步推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，增強在國際大循環中的話語權；推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與國際經貿規則談判，推動形成開放、多元、穩定的世界經濟秩序，為實現國內國際兩個市場兩種資源聯動循環創造條件。