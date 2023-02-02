專家：布林肯此行為中美續交往釋信號

美智庫：不應期望有大突破

不過朱鋒也指出，世界即將走出疫情時代，中美不管如何競爭仍需共存，要對基本的交往方式、合作方向形成共識。不管彼此間存在什麼爭議，還是要啓動定期制度化的溝通，對兩國關係進行更有效的管控、止損，而不是放任其走向全面的衝突和對抗。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究學者白明（Jude Blanchette）亦對美國之音表示，不應期望會看到布林肯此行取得任何重大突破，但亦不會是壞事，「考慮到過去五年來中美關係惡化的程度」。

朱鋒：須制度化溝通管控關係

朱鋒說，時隔5年美國國務卿再訪華，加上經過3年疫情，雙方要談的其實很多，「如學生學者的留學，中美新聞記者的重新回來，這些都是很重要的議題，都需要具體去談」；經濟層面，2018年以來的貿易摩擦也要繼續談。喬治城大學亞洲研究教授Dennis Wilder預測，布林肯可能敦促中國官員取消暫停赴華有效簽證，因為這影響到許多美籍華人，以及商業和教育交流。

恰逢美國新任眾院議長麥卡錫據報將訪台，朱鋒認為，布林肯這次訪問，中美關注重點都將聚焦台灣問題。中美持續互相指摘，但「兩國總是要有坦率直接的面對面交往對話，美國也不是真的想被捲入台海戰爭。中美官方溝通應該定期化、機制化，不管處於什麼狀態，中美關係如何，還是要談起來、談下去」。

明報記者 劉曉宇

（中美角力）