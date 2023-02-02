白宮：布林肯訪華商俄烏戰事 尋重啟軍事氣候交流 官媒評論：台灣屬中美第一條紅線

柯比透露布林肯訪華的日期及關注議題，布林肯也將成為自2018年以來第一名訪華的美國最高級別外交官。據路透社報道，柯比表示，布林肯於本月5至6日訪問北京，將與中國官員討論俄羅斯入侵烏克蘭戰事。此外，布林肯將嘗試重啟中美兩國的軍事交流及中美氣候變化商談。此前，時任美國眾議院議長佩洛西去年8月訪問台灣，中國為示抗議，將這些議題的對話擱置。

華外交部：沒消息提供

對於布林肯訪華，外交部新聞發言人毛寧昨表示，目前沒有可以提供的消息。此前，外交部表示，中方願在相互尊重、平等互惠的基礎上同美方在雙多邊領域開展溝通合作。但同時指出，美方不能一邊要溝通、談合作，一邊干涉中國內政、損害中國利益；強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎。

官媒：中美對抗終損世界利益

《人民日報》昨刊發署名「鐘聲」的評論文章，表示中美必須找到正確相處之道。文章稱，中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。文章重申中國政府的立場，台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線。

美國之音則引述一名不願透露姓名的美國官員表示，兩國官員正準備今年雙方領導人之間再次舉行面對面會晤和國際峰會期間的場邊會，但人們對布林肯訪華將產生重大成果或重啟兩國緊張關係的期望很低。今年11月，美國三藩市將舉辦的APEC峰會，G20峰會則將於9月在印度新德里召開。

美媒指兩國正籌備元首會晤

台灣國防部昨指出，自前天上午6時起24小時內，偵獲大陸軍機34架次（其中20架次逾越台海中線、侵擾台灣西南防控識別區）、大陸軍艦9艘次，持續在台海周邊活動。越過台灣海峽中線的包括2架蘇30、2架殲11、4架殲10、6架殲16戰機，以及1架BZK005無人機、1架BZK007無人機、1架運8遠程干擾機、1架運8反潛機、2架運8電子偵察機。

大陸20軍機逾越台海中線

台媒：或警告美衆院議長訪台

台灣《中國時報》指出，解放軍首次派出主力戰機沿台海中線從北到南「12處」穿過台海中線，是歷來最密集且位置最多一次，是否與新當選的美國國會眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳出即將訪台、北京提出嚴重警告有關，值得關注。

（綜合報道）

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676