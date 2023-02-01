胡鑫宇案律師擬申立案 籲家屬暫不火化

「華龍網」引述鄭曉靜表示，此案中，江西省、上饒市、鉛山縣公安機關成立聯合專案小組，即三級公安異地辦理；只是此前因沒有足夠證據顯示胡鑫宇遇害，警方未將其作為刑事案件立案偵辦。

根據有關規定，「失蹤原因不明，失蹤時間超過3個月的」，符合「疑似被侵害失蹤人員」條件，應依法立案調查。鄭曉靜說，目前準備提交刑事立案申請書，如現場勘驗報告、屍檢報告、錄音筆鑑定等共同指向屬他殺，應作為刑事案件立案偵查；如指向屬自殺，則沒必要作為刑事案件立案偵查；目前已建議家屬不要火化屍體，等屍檢結果再做決定。

鄭曉靜認為，這次尋人時間較長，持續引起社會關注，但經官方和民間搜救隊等了多輪搜救，最終才找到，單從時間上不能說屬於重大疏忽，也不能因此直接追究責任誰屬；但如果指向自殺，學校未盡到監管義務屬於監管失職，將要求校方民事賠償。

稱糧倉屬「特殊單位」 警方通報未提

對於胡鑫宇屍體被發現在糧倉，但警方通報僅寫「金雞山」，「上游新聞」引述鉛山縣消息人士回應，因糧倉是特殊單位，無法直接寫明，所以只寫「金雞山區域樹林」。此前，江西省、市、縣組織的搜救隊也曾入糧倉搜尋，但未發現胡鑫宇屍體。糧倉工作人員也報稱未發現異常，「下了很大功夫搜尋，百密一疏。進出糧倉手續麻煩，也輕信了糧倉工作人員的反映，兩重原因疊加」。