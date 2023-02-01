吉林少女失蹤88天 父：憂成胡鑫宇第二

內地新媒體「新黃河」報道，鄭父表示，女兒在吉林省吉林市昌邑區第十三中學就讀高三，因學校無宿舍，所以在學校附近和班內兩名同學合租。他稱，鄭春梅的成績屬於中上游，很有上進心，平時考試能考到年級前五、六十名；就在失蹤前的一次考試中，還進步了20多分，特地向他發信息分享喜悅。

閉路片段顯示疑跳橋墮江

去年11月4日晚上，鄭春梅突然從出租屋外出，隨後失聯。鄭春梅父親從警方提供的閉路電視中看到，當晚鄭春梅曾出現在距離她住所約4公里的吉林大橋，橋上一處閉路電視拍攝到一個模糊的身影，在短暫助跑後跨越大橋欄杆。警方與當地救援隊隨即展開搜救工作，但始終沒有結果，直到12月末松花江江面結冰，搜救困難加大，搜救不得不暫時中止。

有人還事主手機 稱失蹤地撿得

事發後，鄭父曾多次撥打女兒電話，初時無人接聽，及後一名男子接聽電話，聲稱在吉林大橋撿到了該手機，並將手機歸還家屬。但由於手機設有密碼，至今未能看到手機裏的內容。

近日鄭父看到網上關於失蹤106天的胡鑫宇遺體被找到的新聞報道，十分擔心女兒會成第二個胡鑫宇，於是在網絡平台上發布多條尋女影片，希望能夠獲取一點關於女兒失蹤的新線索。

父查事前閉路 見女兒疑被男子尾隨

此外，鄭父稱通過閉路電視發現，在女兒失蹤前一晚自習後，她是最後一個離開學校。鄭春梅並未直接回家，而是去到學校附近的烏喇公園，並到達失蹤地點吉林大橋的下方，兩個多小時後才返回合租住所的社區；「在深夜12點02分的監控裏，我們看到一個包裹很嚴實的男子疑似尾隨在我女兒身後」。

鄭父稱，警方曾指出，根據閉路電視片段的時間，且暫時無其他人報案，着他「不要抱有太大的希望」。不過鄭父表示，「作為父親，我活要見人死要見屍，一天看不到孩子，我就要永遠尋找下去，不可能不了了之。即便孩子是真的遇難了，我也要找到背後的真相，搞清楚為什麼她會突然做出這樣的選擇」。