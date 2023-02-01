陳建仁接任台閣揆 稱「人生最後公職」

民進黨在去年「九合一」選舉大敗，蔡英文辭任黨主席，蘇貞昌前天亦率內閣總辭。綜合中央社等台媒報道，行政院正副院長陳建仁、鄭文燦及總統府秘書長林佳龍昨晨先赴總統府宣誓，宣誓典禮由總統蔡英文主持。

宣誓儀式結束後，行政院大禮堂舉行聯合交接典禮，陳建仁在賴清德監交下，收下閣揆印信，蘇貞昌正式結束逾4年任期。賴清德表示，蘇貞昌功成身退，完成階段性任務；在這關鍵一年，陳建仁將是疫後照顧民眾、推動政務最佳人選。

陳讚蘇貞昌「典範」 盼台「溫暖堅韌」

陳建仁致辭時笑言，過去在行政院三度擔任監交人輕鬆得多，接下印信，感受到沉重的責任落在肩上，戰戰兢兢、如履薄冰都不足以形容其心情，也讓他更加欽佩，希望從過去多任院長學習。

提及內閣交接，陳建仁說，特別感謝蘇貞昌這4年多來穩定政局、勇敢施政、領導防疫，留下來的典範將刻劃在台灣每個角落，也是未來內閣運作的重要基礎。他表示，蘇貞昌是25年來任期最長的行政院長，對台灣的貢獻無法三言兩語說完；他邀請眾人為蘇貞昌鼓掌致意，蘇也面帶笑容回應。

在新內閣中，有多達三分之二共29名閣員留任。陳建仁回應，此是為穩健銜接政務。提及未來展望，陳建仁說，閣揆將是人生最後一個公職，他將全力以赴，每天為台灣的長遠、未來發展打下堅實基礎；每天的作為就是要照顧好民眾的每一天。