美停發供貨華為許可 京批「科技霸權」

白宮研斷美企聯繫 有官員倡禁售

英國《金融時報》昨日（31日）引述消息稱，美國商務部已通知部分企業將不再審批相關許可證，這項舉措可能代表邁向全面禁止出售美方技術予華為。彭博社報道，美國政府正在考慮切斷華為與英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等所有美國供應商的聯繫。

在討論政策過程中，部分官員主張針對華為實施全面禁售。路透社引述知情人士透露，美國官員正制訂新政策，包括拒絕向華為運送包括5G級別以下物品在內的物品。

美國商務部發言人稱，官員不斷評估華府的政策與法規，但未就與特定公司談判。自美國前總統特朗普以國家安全為由將華為加入「實體清單」以來，美企對華為的銷售已受限4年。

中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會上表示，中方嚴重關切有關報道，正密切關注有關動向。毛寧強調，中方堅決反對美方泛化國家安全概念、濫用國家力量，無底線、無理打壓中國企業，又指這種做法違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對於美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權，中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

美國「湯姆硬件」網站29日刊文指出，美國半導體行業協會（SIA）認為，美國對向中國出口晶片設限，可能會傷害本國產業。文章指，美國政府對中國晶片等行業施加嚴格限制後，美國多家半導體公司市值一夜間幾乎蒸發2400億美元，包括電子設計自動化（EDA）工具開發商、晶片設計商、晶圓廠設備（WFE）生產商和晶片製造商等在內的公司均蒙受損失。