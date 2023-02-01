企業復產招聘難 多地爆「搶人戰」 製造業者：「人海戰術」無出路 癥結速轉型升級

浙企赴貴川招聘 深圳發復工就業津貼

東南沿海大省「搶人大戰」最先啟幕。內地農曆新年假期結束前一日，年初六（1月27日），浙江寧波人社部門組織當地11間重點外貿企業赴貴州招聘。上周六（1月28日），浙江省人社廳組織杭州、寧波、溫州、湖州等地赴四川廣安舉辦專場招聘活動，提供上萬個職位。

深圳市則對企業包車返崗復工、新招聘初次就業員工等給予資金津貼，2月5日前市外原在職職工返崗達500人以上的企業，按照每人200元（人民幣，下同）標準發放一次性返崗交通津貼，每家企業最高40萬元。深圳市人社局稱，1月至3月期間將辦208場招聘活動，對2月至4月首次來深就業的人士，按每人500元標準給予初次就業津貼。

統計局調查：44%企業感招工難最大問題

《證券日報》引述川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，企業活力逐漸恢復，用人需求大增，人流和物流的提振，將進一步帶動勞動力需求，鞏固各地經濟「開門紅」基礎；企業「選好人、用好人」，亦保證勞動力供給穩定與企業發展高度關聯。不過《每日經濟新聞》引述製造業人士指出，勞動年齡人口減少的趨勢下，未來人力成本還會繼續上升，「人海戰術」的生產模式注定沒有出路；「招工難」是國內製造業轉型升級過程中必然經歷的陣痛，只有進一步加快轉型升級的步伐，才能解決這一難題。

國家統計局2021年調查9萬多間規模以上工業企業（主要業務收入為2000萬人民幣或以上的企業），約44%的企業反映招工難是最大問題，創幾年來新高。隨着沿海產業向中西部轉移以及中西部地區經濟崛起，越來越多人返鄉創業、就業。「招工難」問題已經不局限在長三角、粵港澳等東部發達地區，安徽、江西、四川、湖南、重慶等中西部省市一些企業普遍反映「招不到合適工人」，是限制發展主要因素。據2021年對中西部地區招工問題的調查結果顯示，陜西西安13.6%的企業面臨人手不足；湖南省長沙和湘潭調查的19家企業中，15家招工難問題嚴重。

去年勞動年齡人口減666萬

全國勞動年齡人口減少是招工一大制約因素。國家統計局公布數據顯示，去年全國勞動年齡人口比2021年減少666萬人。2010年到2020年，逾20個省份勞動年齡人口總數呈負增長，減少最多的是黑龍江、河北、山東，均減少超過600萬人。

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