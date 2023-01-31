衛健委：新年防疫平穩 現進低流行水平

在昨日舉行的國務院聯防聯控機制召開新聞發布會上，衛健委基層衛生健康司監察專員傅衛表示，農曆新年期間（1月21至27日），鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心發熱診室的診療量處於低位，初一診療量最低，之後有一定回升，但一直低於節前的診療量，大約減少40%。比起去年12月23日的峰值下降94%。

傅衛稱，新年期間擴充急救的轉運能力，也增加電話坐席，組建非急救的轉運車隊保障患者的轉運需求。上級醫療機構建立轉診的綠色通道，簡化重症患者轉診流程。「從整體來看，春節期間基層醫療衛生機構的醫療救治和疫情防控工作都是平穩有序的。」

當局又透露，各地累計下派幹部380多萬人次到農村基層參與疫情防控。國家衛健委發言人米鋒表示，農村仍然是當前疫情防控的「重中之重」。要始終緊盯關鍵環節，做好重點人群健康監測，全力保障群眾的就醫用藥需求。隨着出入境人員增加，要持續開展疫情監測，動態掌握疫情流行趨勢和病毒變異等情况。

至於Omicron是否出現更多變異株，中國疾控中心病毒病所研究員陳操指出，目前仍以BA.5.2、BF.7為主，沒有發現新的變異株輸入。

此外，國家移民管理局政策法規司司長林勇勝稱，1月21至27日年假期間，全國移民管理機構共檢查出入境人員287.7萬人次。其中內地居民前往港澳地區佔比高，前往澳門49.8萬人次、香港10.4萬人次，佔內地居民出境總量81.2%。

（綜合報道）

（新冠疫情）