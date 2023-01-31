台新內閣2/3首長留任 涵國防外交 蘇貞昌率閣總辭 贈茶葉勉「耐得住高溫」

陳建仁：期待延續會做事團隊佳績

綜合中央社、「聯合新聞網」等台灣傳媒報道，結束4年任期的行政院長蘇貞昌主持臨時行政院會議，率領內閣總辭。臨別之際，他向閣員贈送茶葉，勉勵他們「耐得住高溫」。他表示，限於自己能力有限，還是覺得有些地方做得還不夠，但認為團隊各成員做得非常好，並感謝總統蔡英文對他的信任，以及立法院的幫忙。他又勉勵與會者未來在新任行政院長陳建仁帶領下，繼續為台灣努力，新舊內閣將在今日交接。

75歲的蘇貞昌曾在時任總統陳水扁執政時期，擔任一年多的行政院長，2019年再次擔任。是台灣民選總統以來，任期最長的行政院長。

新內閣將由曾在總統蔡英文第一任期擔任副總統的陳建仁組建，他將接任行政院長一職，鄭文燦擔任副院長。陳以「穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員」為組閣原則，行政機構秘書長、發言人、大部分部長首領人選仍多沿用蘇貞昌內閣成員。其中，留任閣員達29名，比例高於三分之二，包含秘書長李孟諺及原8名政務委員全數留任（見表）。

多次被點名下台的農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元亦留任。至於外交、國安及兩岸等部門首長亦沒變。

新增4名女性閣員成為新內閣亮點。此次增加了財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲（原民進黨立委）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）等4人，女性閣員人數增加到7名，比例從7.5%上升至16.67%。此外，新內閣的平均年齡是63.11歲，不乏70歲以上的成員，逾65歲的部門首長與蘇貞昌內閣時期相同，有14名。

陳建仁昨晚在facebook稱，台灣面對全球百年大疫後，以及眼前的各項挑戰，因此內閣改組以「溫暖堅韌」為核心價值，且在徵詢閣員過程中，與蔡英文密切討論，也獲她充分授權。

針對新內閣名單，民眾黨批評，內閣改組花了62天落幕，新內閣宣稱「溫柔堅韌」，然而名單卻是舊成員，留任比例達77%，質疑「換湯不換藥」如何帶領台灣開創新局。國民黨團昨亦批評陳建仁的內閣「舊瓶新裝」，實質上為看守內閣型態。

藍營：蔡認為敗選無關國防外交路線

國民黨立委江啟臣則指出，台灣的國防、外交部長、駐美代表和陸委會主委在新內閣留任，顯示蔡英文認為敗選與她在國防外交上的路線無關，而是蘇貞昌的內政問題，並非國安問題。

民進黨於去年底的「九合一」選舉慘敗後，內閣改組的呼聲不斷。蘇貞昌於本月19日在社交媒體發文，提到他曾提出請辭，但獲總統蔡英文挽留。

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