鑫宇母：「腐骨」外套反着穿 屍現糧庫圍牆邊 家人救援隊警察曾搜倉皆「撲空」

《中國新聞周刊》報道，警方通報中胡鑫宇被發現地址，位於上饒市鉛山縣金雞山區域的樹林。林中樹木較為密集，地上佈滿枯枝落葉，被覆蓋後難見地面，一旦走入無路之地將難以前行。在致遠中學最南側男生宿舍樓南邊約200米有一較大廠房，據當地居民表示，此為鉛山縣舊糧倉，已荒廢多年，目前仍有工作人員在裏面留守，經過時廠房內不時傳來狗叫。

「鞋帶上吊」 消息：糧倉管理員尋雞時發現

據知情人士透露，胡鑫宇被發現於該糧倉內圍牆邊上，糧倉管理員尋找所養的雞時發現胡鑫宇遺體，縊吊繩索為鞋帶。據當地居民表示，廠房外附近樹林救援隊曾多次搜索。對於胡鑫宇發現地是否為糧倉內，鉛山縣110指揮中心稱，具體請看官方公告，細節不便透露。

上饒市公安局29日的通報稱，鉛山縣公安局接到報警稱，在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體。媒體查詢顯示該區域最近僅離學校圍牆10多米遠。「紅星新聞」引述胡鑫宇的母親李連英證實，29日早上，她接到家人的電話，告訴她鑫宇找到了，在一個儲糧倉庫內，用鞋帶「上吊」着，家人去現場看了遺體。李連英稱，她看到兒子時，遺體已經腐壞，幾乎是「骸骨」，頭顱形狀勉強能看出是鑫宇。身上只穿著一件外套，看起來前後是反着穿的。

「財新網」報道，據李連英說，該糧庫大院此前家人去過此區域，由於進入該糧庫大院需申請、審批，只進去尋找過一次，民間救援隊及警察也進去尋找過。多次搜尋均未發現胡鑫宇。此次胡鑫宇屍體在糧庫圍牆邊的樹林被發現，圍牆內外均有樹。她說，希望知道兒子是自己吊上去的還是被別人掛上去的，「要真實的答覆，不是虛假的答覆」。

另有接近事件調查的人士，亦證實了屍體在糧庫圍牆邊的樹林裏被發現的說法。一名鉛山縣當地人士說，他在現場看到，目前糧庫外圍已經拉起警戒線，周邊多個路口都有警察看守。