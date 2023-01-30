多地開專列迎外地務工返崗 滬將辦千企線下招聘會 2020年來最大規模

【明報專訊】上海市人力資源社會保障局局長趙永峰昨日在上海市政府新聞發布會上透露，下個月上海將舉辦一場主題為「春風送真情 援助暖民心」的大型線下招聘會，預計1000家企業參與、提供超過1萬個崗位，這也是2020年以來規模最大的一場線下招聘會。昨天是內地農曆新年假期結束後第二個工作日，不少地方的企業已經陸續開工，急盼工人返崗。廣西、黑龍江、雲南、貴州等地的務工人員，也已陸續啟程返回務工地，準備迎接新春「開門紅」。
據「中國證券網」報道，趙永峰說，上海市人力資源社會保障局在全力落實國家人社部「春風行動」、「就業援助月」、「春暖農民工」等專項活動基礎上，緊密結合實際，今年1月提前啟動了上海市2023年春季促進就業專項行動。
昨天是內地年後第二個工作日，不少地方的企業已經陸續開工，急盼工人返崗。綜合「工人日報網」、「央廣網」等內地媒體報道，最近，廣西、黑龍江、雲南、貴州等地的務工人員，已乘坐專車專列專機啟程返回務工地。
工廠：愈早返紅包愈大
引薦新人額外獎勵
大年初四（25日）下午，一輛輛巴士陸續開進廣東中山市南頭鎮的TCL空調器中山二廠。這是一趟來自廣西梧州的專車，也是廣東首趟由政府組織的返崗專車。從年初四至年十五，中山市人社局將組織32趟專車，從廣西、四川、貴州等地接返1400多名外地務工人員。TCL空調事業部製造中心工廠廠長向民軍說：「愈早回來紅包愈大！今天回來的員工，我們都會包500元（人民幣，下同）的開工紅包。以老帶新的員工，我們還會給2000元的推薦獎勵！」
此外，來自雲南曲靖的120名務工人員初六中午乘坐包機順利抵達江蘇無錫。 27日下午，來自黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣等地區的150餘名務工人員乘坐K50次列車前往浙江省寧波、溫州等地返崗復工。
專家：企業用工需求增
免舟車勞頓吸人才
廣東省體制改革研究會執行會長、廣州市博士科技創新研究會會長彭澎分析，在疫情防控措施優化後，今年經濟復蘇勢頭強勁，對實現經濟增長目標比較樂觀，企業的用工需求增大，各地之間的用工競爭也會比較激烈。因此各地也為工人創造更多的便利條件，如包機、包車等，對不少務工人員來說，有點對點的出行條件就免去了舟車勞頓之苦，這一點就挺有吸引力。