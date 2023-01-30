多地開專列迎外地務工返崗 滬將辦千企線下招聘會 2020年來最大規模

據「中國證券網」報道，趙永峰說，上海市人力資源社會保障局在全力落實國家人社部「春風行動」、「就業援助月」、「春暖農民工」等專項活動基礎上，緊密結合實際，今年1月提前啟動了上海市2023年春季促進就業專項行動。

昨天是內地年後第二個工作日，不少地方的企業已經陸續開工，急盼工人返崗。綜合「工人日報網」、「央廣網」等內地媒體報道，最近，廣西、黑龍江、雲南、貴州等地的務工人員，已乘坐專車專列專機啟程返回務工地。

工廠：愈早返紅包愈大

引薦新人額外獎勵

大年初四（25日）下午，一輛輛巴士陸續開進廣東中山市南頭鎮的TCL空調器中山二廠。這是一趟來自廣西梧州的專車，也是廣東首趟由政府組織的返崗專車。從年初四至年十五，中山市人社局將組織32趟專車，從廣西、四川、貴州等地接返1400多名外地務工人員。TCL空調事業部製造中心工廠廠長向民軍說：「愈早回來紅包愈大！今天回來的員工，我們都會包500元（人民幣，下同）的開工紅包。以老帶新的員工，我們還會給2000元的推薦獎勵！」

此外，來自雲南曲靖的120名務工人員初六中午乘坐包機順利抵達江蘇無錫。 27日下午，來自黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣等地區的150餘名務工人員乘坐K50次列車前往浙江省寧波、溫州等地返崗復工。

專家：企業用工需求增

免舟車勞頓吸人才

廣東省體制改革研究會執行會長、廣州市博士科技創新研究會會長彭澎分析，在疫情防控措施優化後，今年經濟復蘇勢頭強勁，對實現經濟增長目標比較樂觀，企業的用工需求增大，各地之間的用工競爭也會比較激烈。因此各地也為工人創造更多的便利條件，如包機、包車等，對不少務工人員來說，有點對點的出行條件就免去了舟車勞頓之苦，這一點就挺有吸引力。