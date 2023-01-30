金門酒等63台企 產品解禁可輸陸

去年以來，大陸海關總署因註冊信息不完整，暫停台灣秋刀魚、魷魚等水產品進口，又在12月新增包括金門高粱酒等酒品暫停進口大陸。

金門縣長會國台辦主任宋濤

稱盼「小三通」常態化到來

陳福海前日率團赴廈門，就金門的民生經濟議題對接討論，爭取兩岸「小三通」春節專案能更完善延續。他昨與剛履新的宋濤會面，稱「宋主任捎來好消息，給了金門一個開春紅包，中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」，金門高粱酒可以繼續輸入大陸地區。對於暫停近3年的兩岸「小三通」航線，陳表示，在新冠疫情可控可防的情况下，支持「小三通」繼續走下去。縣府將配合防疫單位、陸委會滾動式的檢討調整，期待「小三通」的常態化能很快到來。

國台辦發言人馬曉光昨日表示，已對金門酒廠等63間台灣食品企業，予以註冊或更新註冊資料。他指出，去年以來，部分台灣食品企業未能按規定完善註冊資料，影響對大陸出口。近期包括金門酒廠在內的一些企業，向大陸主管部門提交及補充完善了註冊資料，並通過國民黨前主席洪秀柱等人和工商團體向大陸轉達訴求，早日恢復對大陸的出口。他表示，陸方將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。

此外，據新華社，宋濤前日在廈門接見洪秀柱期間，表示去年的中共二十大「對當前和今後一個時期對台工作作出部署，對兩岸關係發展、祖國統一進程具有重大深遠影響」，強調大陸將秉持「兩岸一家親」理念，「尊重、關愛、造福台灣同胞，鼓勵和支持更多台灣同胞參與到現代化建設、民族復興和祖國統一進程中來，希望洪主席一如既往為此貢獻力量」。他也轉達中共總書記習近平對洪秀柱的新春祝福和問候。

洪秀柱表示，「中國式現代化」是兩岸共同的現代化，民族復興浪潮中台灣不應缺席也不能缺席。「兩岸同胞應攜手奮進，共同完成民族復興、兩岸統一的志業。」