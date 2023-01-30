日內瓦：世貿將委專家組 審中國立陶宛專利訴訟

《環球時報》引述中國世貿組織研究會副會長霍建國稱，李成鋼對美國的形容，應該說客觀和準確地概括了近年來美國所實施的一系列破壞國際貿易體系的行徑；例如美國泛化「國家安全」概念，多次沒有任何依據將中國企業拉入實體清單，進行貿易禁運。

他又稱，美國在世貿組織上訴機構已陷入「停擺」的情况下，仍堅持提起上訴，表明美國別有用心。一方面借機向世貿施壓、出難題，暗示世貿組織應藉助美國的力量恢復上訴機構正常功能。另一方面，美國也想藉此營造其「回歸多邊」的假象。

另外，一名駐日內瓦的貿易官員上周五表示，世貿組織將任命專家組，審查歐盟針對中國對立陶宛實施的專利和貿易限制提出的兩宗訴訟。這名不願透露姓名的官員表示，該決定是在世貿爭端解決機制（DSB）會議上作出的。

有關中國和立陶宛的貿易爭端，起因是立陶宛加強與台灣的關係。作為報復，中國自2021年底對立陶宛實施貿易限制，以衛生為由對立陶宛的酒、牛肉、乳製品等實施禁令。報道指，在世貿爭端解決機制嚴重削弱之際，這些案件將為世貿帶來挑戰。專家組可能需要數年時間才能作出裁定。

（中美角力）