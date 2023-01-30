貿易爭端再起 中美世貿會場互轟 中方批美「單邊霸凌者」 美：繼續對話

佩根：國家安全決策權不會交世貿

美國副貿易代表佩根（Maria Pagan）在上周五的世貿組織爭端解決機制（DSB）的會議上批評了世貿的裁決，稱美國不會把對其基本安全的決策權交給世貿小組。「70多年來，美國的立場非常明確，即國家安全問題不能在世貿爭端解決機制中審查……美國不能支持通過這些有根本缺陷和破壞性的報告。」她並宣布美國對裁決提出上訴。

在美國提出上訴之際，中美兩國在世界貿易組織會議上相互嚴辭指責。據路透社取得的發言稿，中國常駐世貿組織代表李成鋼在日內瓦時間上周五（27日）世貿會議的現場發言中，表示「美國這些令人不安的行為，清楚描繪了美國作為單方面惡霸、規則破壞者和供應鏈破壞者的形象」。

李成鋼：冀美方「自我克制」

李成鋼表示，中方倒希望美方會表現出應有的「自我克制」，不要對每一份不利於自己的專家組報告都提出無效上訴，這種無從上訴的局面正是美國自己製造出來的。

而美國則對於與中國的關稅爭端被列入議程表示遺憾，批評北京對美國出口產品實施「非法的單方面報復措施」。佩根稱，「只會為保護中國非市場政策和行為服務的世貿組織，不符合任何人的利益」。不過佩根在接受路透社採訪時，對於中方的高調批評，表示「不管你怎麼說我們」，並指正繼續與中國的對話。

美上訴或無果而終 前列24案凍結

雖然美國提出上訴，但最終很可能無果而終。世貿組織上訴機構（WTO Appellate Body）原本可在60日內，裁決提出的任何上訴。由於特朗普政府阻撓新法官任命，要求世貿改革，常設上訴機構自2019年一直停擺，無人任職，無法處理上訴申請，目前有24宗案件處於凍結。

而在拜登上任後，美國一直主導有關重啟世貿組織爭端體系的談判。佩根在同日的訪問稱，華盛頓非常致力於改革，目標是在2024年前建立一個全面運作的新爭端機制。被問及是否有可能恢復上訴機構時，佩根沒有排除這個可能性，但認為「它需要大量的改造」。她又說，過去一年中，美國與70多個國家就12個改革主題磋商，預計將產生具體建議。佩根拒絕透露細節，只表示包括調解等方法作為替代方案。

（中美角力）

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