失蹤百日 贛中學生縊吊遺體現校旁樹林 距學校450米 多次地氈式搜救未發現

胡鑫宇是江西上饒鉛山縣人，15歲，失蹤前在鉛山縣致遠中學讀高一。2022年10月14日傍晚，胡鑫宇從學校失蹤，引發社會廣泛關注，甚至指他身體器官已被摘走，還有人據此拍了一輯微電影。

現場發現錄音筆 警：檢驗中

中新社報道，據江西上饒市公安局發出的警情通報，1月28日中午12時25分許，鉛山縣警方接到民眾電話報警稱，在當地河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊遺體。接報後，警方迅速派員趕到現場勘查，發現死者衣著與去年10月14日致遠中學學生胡鑫宇失蹤時衣著一致。隨即商請檢察機關派員監督，邀請家屬代表及其委託律師全程見證。

昨日，警方經DNA檢驗，確定死者是胡鑫宇。江西警方表示，在此次現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送專業機構鑑定。同時，警方邀請國內權威刑事技術專家到現場參與勘驗。調查、檢驗工作正在進行。

「澎湃新聞」報道，警方未公布發現屍體的準確位置，據國家地理信息公共服務平台天地圖顯示，河口鎮金雞山區域距離致遠中學高中部約450米，步行時間約為5分鐘，最近處僅數十米。此前，胡鑫宇家屬曾發布告示提到，自胡鑫宇失蹤後，包括鉛山縣公安局、鉛山縣藍天救援隊、鉛山綠舟救援隊、學校的教師和學生都曾嘗試搜尋胡鑫宇蹤迹，但沒有任何線索。

胡母：找真相的路 不會停止

胡鑫宇家屬稱，這個地帶應該就在致遠中學後面，搜救人員曾多次在此地篩查搜救過，包括家屬也去搜過，但並沒有發現，稱事件非常奇怪。

《南方都市報》引述胡鑫宇家屬代理律師鄭曉靜稱，胡鑫宇的家人都在殯儀館，決定屍檢，希望務必查出真相。昨日凌晨，胡鑫宇的母親在社交媒體更新短片，留言稱「鑫宇我們在找你真相的路上，不會停止」。目前，家屬正在申請由異地公安偵查。澎湃引述官方人士表示，昨下午已完成屍檢。

胡鑫宇失蹤案一直備受關注，警方在通報其屍體被發現後更引來網友追問：胡鑫宇死亡時間是何時？自殺還是他殺？遺體發現位置是否為第一現場？早前大規模搜山為何不見蹤迹？現場的錄音筆記錄了什麼內容等，中新網昨發表評論，稱這些問題都很關鍵，種種疑問還需警方檢驗、調查，等警方進一步通報。