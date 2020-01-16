《呼嘯山莊》翻譯家楊苡去世 享年104

楊苡原名楊靜如，1919年出生於天津名門望族，父親楊毓璋是民國時期天津中國銀行首任行長。1935年「一二‧九」運動爆發，16歲的楊苡受進步思潮影響，在巴金的《家》等名著中看到自己的影子，她向巴金寫信成為筆友、朋友，一直將他視為自己的心靈導師。

楊苡先後就讀於天津中西女校、西南聯大外文系、國立中央大學外文系。中學就喜歡看外國電影練習英文。大學時期，被後來的丈夫、翻譯家趙瑞蕻追求，她宿舍有陳蘊珍（蕭珊）後來成為巴金妻子，另一個室友王樹藏則是蕭乾後來的第一任妻子。楊苡還結識了「容易害羞」的沈從文，沈建議她從中文系轉外文系，鼓勵她從事文學翻譯。

翻譯堅守「信達雅」

楊苡說，當年翻譯《呼嘯山莊》時，覺得梁實秋譯名《咆哮山莊》缺點味道，在風雨交加的一天，狂風呼嘯而過，楊苡靈感乍現寫下「呼嘯山莊」譯名。楊苡的翻譯風格遵循原文特色，堅守「信達雅」翻譯出一系列著名作品。

楊苡去年接受採訪時說，雖年逾百歲，每天睡得很遲，「因為捨不得，要看書」。上月出版的《楊苡口述自傳》中，她稱「人生值得一過」。