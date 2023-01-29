全國農村新春未爆疫 專家：已群體免疫

河南大河網報道，記者探訪了海南、雲南、安徽、貴州、江西、廣西、河南7地農村，發現基層診所人滿為患的景象已不復存在。在海南東方市八所鎮八所村，上月底疫情爆發後共約2000人發燒，高峰時診所門口排隊人龍長達200米；但新春期間，該村3間私人診所靜悄悄，每間診所只有一兩人在打吊針。

雲南雙江縣勐庫鎮衛生院長刀玉軍說，該鎮此前感染率達58%，惟春節返鄉潮並未帶來明顯感染情况，採訪當日有62人求診，全部新冠陰性。返回廣西浦北縣白石水鎮過年的大學生劉舒婷，到村裏後發現已鮮有人戴口罩，全村恢復在大除夕在祠堂前吃集體年夜飯傳統，百多村民共度佳節。

澎湃新聞網昨也披露四川射洪市、鹽亭縣、大邑縣等地，回鄉的人增多，但無論是在村級衛生室還是在鄉鎮衛生院，發燒病人並未增加。

上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授前日表示，新冠病毒傳播漸漸變弱，是因為社會面維持一定低水平傳播，鞏固了免疫屏障，加上大多數人已感染，形成群體免疫。南方醫科大學生物安全研究中心主任趙衛稱，目前流行株仍然為Omicron變異株，出現免疫逃逸現象的可能小，因此返程後被感染的風險也很小。

在院病亡回落 一周6364疫歿

另外，中疾控昨公布，20至26日內地累計6364宗在院感染新冠相關死亡病例；現有215,958宗住院病例，其中重症26,156宗。綜合此前數據，去年12月8日至今年1月26日，累計78,960宗在院病亡，其中呼吸功能衰竭死亡6473人，其餘為長期病患合併死亡。